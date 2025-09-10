Supporter gripen – efter rasistiska gester mot Mbappé

Real Madrid ställdes mot Real Oviedo häromveckan.

Efter den matchen så har nu en Real Oviedo-supporter gripits.

Detta efter att ha riktat rasistiska gester och ljud mot Kylian Mbappé.

Foto: Alamy

Real Madrid besegrade Real Oviedo på bortaplan med 3–0 häromveckan.

Kylian Mbappé stod för två av målen, samtidigt kommer nu dystra rapporter kring vad fransmannen fick utstå under den matchen.

Spanska polisen bekräftar nämligen nu via X att en Oviedo-supporter gripits efter matchen, detta efter att ha riktat rasistiska gester och ljud mot Real Madrid-stjärnan.

Supportern ska ha identifierats via bilder och video, detta efter att La Liga rapporterat händelsen efter matchen. Detta uppger Reuters.

🚩Detenido un aficionado por escenificar gestos y sonidos #racistas durante un partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid@LaLiga denunció los hechos tras el encuentro disputado en #Oviedohttps://t.co/ZhHptmNVvp — Policía Nacional (@policia) September 10, 2025

Vad för straff som väntar den gripen supportern återstår att se.

Nyligen dömdes en supporter till ett års fängelse för en liknande händelse, detta efter att ha riktat rasistiska påhopp mot Iñaki Williams.