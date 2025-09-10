Piteå gjorde jobbet – klara för cupgruppspel

Piteå IF gjorde jobbet mot Sunnanå SK.

Detta med tre mål i den andra halvleken.

Cupmästarna från 2024 är således klara för gruppspel nästa år.

Piteå IF blev cupmästare 2024.

Nästa år får de chansen att göra upp om titeln igen.

Denna onsdagskväll ställdes man mot Sunnanå SK i den tredje rundan av Svenska cupen och efter en stark andra halvlek säkrade man avancemang.

Ställningen var 0–0 i paus, men tidigt i den andra halvleken gick Piteå upp i en tvåmålsledning, detta efter två snabba mål från Emily Gray och Lea Moberg.

I den 75:e minuten fastställde Amirah Iman Ali slutresultatet till 3–0.