Gyökeres prisad igen – andra året i rad: ”Hedrad”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Viktor Gyökeres stod för en otrolig säsong i Portugal ifjol.
Nu har svensken prisats som bästa spelaren i ligan.
Detta för andra året i rad.
Viktor Gyökeres gjorde som bekant succé i Portugal förra säsongen.
Svensken prisades som ligans bästa spelare för sin debutsäsong 2023/24 och nu när priset delats ut för förra säsongen så tar svensken hem det igen.
– Jag vill uttrycka hur hedrad jag är över att ta emot den här fantastiska utmärkelsen. Tyvärr kan jag inte vara där personligen, men jag vill tacka spelarna, tränarstaben, alla i klubben och Sportings fans som gjorde det här möjligt, säger han i en videohälsning.
Gyökeres som såldes av Sporting Lissabon till Arsenal i somras noterades den gångna säsongen för osannolika 39 mål och åtta assist på 33 matcher i den portugisiska ligan.
Den här artikeln handlar om: