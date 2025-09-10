Gyökeres prisad igen – andra året i rad: ”Hedrad”

Viktor Gyökeres stod för en otrolig säsong i Portugal ifjol.

Nu har svensken prisats som bästa spelaren i ligan.

Detta för andra året i rad.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres gjorde som bekant succé i Portugal förra säsongen.

Svensken prisades som ligans bästa spelare för sin debutsäsong 2023/24 och nu när priset delats ut för förra säsongen så tar svensken hem det igen.

– Jag vill uttrycka hur hedrad jag är över att ta emot den här fantastiska utmärkelsen. Tyvärr kan jag inte vara där personligen, men jag vill tacka spelarna, tränarstaben, alla i klubben och Sportings fans som gjorde det här möjligt, säger han i en videohälsning.

Gyökeres som såldes av Sporting Lissabon till Arsenal i somras noterades den gångna säsongen för osannolika 39 mål och åtta assist på 33 matcher i den portugisiska ligan.

