Foto: Bildbyrån

Gyökeres prisad igen – andra året i rad: ”Hedrad”

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Viktor Gyökeres stod för en otrolig säsong i Portugal ifjol.
Nu har svensken prisats som bästa spelaren i ligan.
Detta för andra året i rad.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres gjorde som bekant succé i Portugal förra säsongen.
Svensken prisades som ligans bästa spelare för sin debutsäsong 2023/24 och nu när priset delats ut för förra säsongen så tar svensken hem det igen.

Jag vill uttrycka hur hedrad jag är över att ta emot den här fantastiska utmärkelsen. Tyvärr kan jag inte vara där personligen, men jag vill tacka spelarna, tränarstaben, alla i klubben och Sportings fans som gjorde det här möjligt, säger han i en videohälsning.

Gyökeres som såldes av Sporting Lissabon till Arsenal i somras noterades den gångna säsongen för osannolika 39 mål och åtta assist på 33 matcher i den portugisiska ligan.

