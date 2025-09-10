Den tidigare franske landslagsmålvakten Steve Mandanda lägger av.

Detta bekräftar han själv för L’Équipe.

– Ja, jag lägger av, säger Mandanda till L’Équipe.

Steve Mandanda har haft en lång och framgångsrik karriär.

Burväktaren har bland annat en Ligue 1-titel och en VM-titel på meritlistan, men nu står det klart att karriären är över.

Det har funnits intresse för burväktaren, som varit klubblös sedan kontraktet med Stade Rennes gick ut, men han meddelar nu för L’Équipe att han tackar för sig.

– Jag behövde ta min tid för att acceptera det, först och främst, för det är inte lätt, men ja, jag lägger av, säger Mandanda till tidningen.

Totalt under karriären noterades Mandanda för 725 framträdanden, 613 av dem stod han för i Marseille.