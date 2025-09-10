Går hårt åt Alexander Isak: ”Borde bli utbuad på varje arena”

Alexander Isak har nyligen lämnat Newcastle Untied för Liverpool.

Nu får svensken en hel del kritik av den förre Newcastle-mittfältaren Joey Barton.

– Isak borde bli utbuad på varje arena han kommer till, säger han i sin podcast enligt NewcastleWorld.

Foto: Bildbyrån

Turerna kring Alexander Isak har varit många den här sommaren.

Efter rapporter om träningsvägran så fick den svenske stjärnan, på deadline day, igenom en flytt till Liverpool, men även efter övergången har det fortsatt att diskuteras om svensken.

Näst på tur att ge sig in i debatten är den förre Newcastle-mittfältaren Joey Barton.

Barton har varit inblandad i en och annan skandal genom åren och går nu ut i sin podcast ”Common Sense” och kritiserar svensken.

– Isak borde bli utbuad på varje arena han kommer till. Han har bett sig som en skitstövel och jag tror att vi får vara försiktiga med vad följderna blir av Isaks agerande. De är legosoldater. Det blev vilda västern och jag tror att Liverpool var en bidragande faktor till det, säger han enligt NewcastleWorld.

I helgen kan Alexander Isak göra debut för sin nya klubb. Liverpool ställs mot Burnley på söndag i Premier League.