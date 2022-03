Grzelak signal till äldre spelarna: ''Då går jag oftast för den yngre''

Patrick Ekwall har gjort flera nya tv-intervjuer med tränare för allsvenska guldfavoriter.

HÄR del 1 med AIK:s Bartosz Grzelak.



AIK har varit bra under försäsongen och gör sig nu redo för allsvenskan.

Bartosz Grzelak hoppas på SM-guld och menar att truppen håller samma höga nivå som i fjol, trots att Henok Goitom är borta och John Guidetti ännu inte presenterats,

Det är ett AIK som kan komma att ömsa skinn rejält detta 2022. Grzelak myser över så många ''the next ones'' det finns i AIK - och hur ingen kan känna sig säker, så många landslagsmän AIK än har.

- Jag har en princip att om jag har två spelare som är lika bra går jag oftast för den yngre.



SE PATRICK EKWALL TILLSAMMANS MED GRZELAK I ETT LÄNGRE SAMTAL.





I fjol var AIK endast målskillnad från att vinna SM-guld. Bartosz Grzelaks regi imponerade på många även om det inte räckte fullt ut.

Under försäsong och vinter så har de fortsatt hålla sin höga nivå, trots det åkte de snöpligt ut mot Malmö FF i cupkvartsfinalen.

Nu förbereder sig AIK för fullt inför allsvenskan som drar igång om mindre än två veckor.

Och det är ett AIK som ser ut att gå i väntans tider, dels genom lugnet över klubben, men också för att John Guidetti ser ut att vara mycket nära att presenteras.

- Vi hade en cupresa som tyvärr tog slut för tidigt. Vi känner att vi är i fas och är förväntade på året. Vi gjorde det bra i fjol och för egen del så ökade truppens utveckling och den har vi fått behålla, säger Bartosz Grzelak till FotbollDirekt.se och fortsätter:

- Innan allsvenskan 2021 hade dragit igång trodde jag att vi kunde vara bra om vi träffade rätt. Inför fjolårssäsongen tillhörde vi kanske inte den absoluta toppen, men in till sista omgången slogs vi om SM-guldet.

Vad tror du det bli för AIK i år?

- Det vi har jobbat med under försäsongen har varit att bli lite mer centrala i vårt spel. Inte dra oss så tidigt ut i kanterna som vi kanske gjorde förra året. Då kom vi till en hel del inläggssituationer istället för att behålla bollen centralt. Vi har försökt att skapa en större variation. Vi vill också ha en bättre höjd i vårt försvarsspel. I fjol hade vi matcher där vi blev lite för låga och med en lång väg till motståndarnas mål. Det har vi försökt utveckla under försäsongen.

De svartgula är kända för din fina akademi och har i år flyttat upp många unga spelare som visat hög klass och här visar Grzelak vilken tydlig strategi han har. Unga ska så mycket det bara går släppas fram.

Hur svårt är det matcha in dem unga in laget?

- Jag ser det inte som några svårigheter. Spelarna får chansen för att de håller nivån. En del av dem håller även etablerade spelare bakom sig. Det handlar inte om en rättighet, utan man får jobba sig till det. När man väl kommer dit blir det inte så svårt för mig. Jag tar ut de bästa i laget. Jag har en princip att om jag har två spelare som är lika bra går jag oftast för den yngre. Just för att de finns en potential i dem spelarna och de kan växa större och snabbare än andra.

- Jag gillar att matcha unga. Jag ser det inte som några svårigheter däremot är det en styrka att vi har så pass många unga spelare med stor utvecklingspotential.

Blir det SM-guld i år?

- Jag hoppas det. Det hade varit underbart att säga innan säsongen. Jag är väldigt ödmjuk gällande det där. Det finns många bra lag och det har vi sett inte minst i Svenska Cupens slutspel. Många lag ligger långt fram från förra året. Varje dag åker jag till Karlberg och tänker att vi ska vinna varje match. Vi får se hur det blir.









