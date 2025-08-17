Arsenal gästar Manchester United.

Då gör svenske stjärnförvärvet Viktor Gyökeres debut i Premier League.

Under helgen har säsongen 2025/26 av Premier League äntligen dragit i gång. Arsenal, som avslutade förra säsongen på en andraplats, gästar rivalen Manchester United på Old Trafford under söndagskvällen i ett riktigt gigantmöte.

Då gör den svenske stjäranfallaren Viktor Gyökeres, 27, debut i Premier League för Arsenal. ”Blågult”-anfallaren, som anslöt från Sporting i en mångmiljonaffär i somras, finns med i tränare Mikel Artetas startelva mot ”The Red Devils”.

Machen startar klockan 17:30.