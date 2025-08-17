Arsenal har fått sin centrala anfallare.

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att ta reda på exakt hur mycket bättre ”The Gunners” blir med Viktor Gyökeres i laget.

Video Experten om Gyökeres: "Jag ser frågetecken"

✔️ Följ Viktor Gyökeres debut mot Manchester United här!

Till helgen drar en ny, spännande Premier League-säsong äntligen i gång när regerande mästaren Liverpool tar emot Bournemouth i premiärmatchen. För storklubben Arsenal, som slutade på en andraplats i fjol, väntar ett gigantmöte när London-klubben reser norrut för att ställas mot Manchester United på söndag. Då gör det svenske stjärnförvärvet Viktor Gyökeres, 27, debut i Premier League.

Sommarens stora transfersaga fick till sist ett slut när den svenske anfallaren kritade på ett femårskontrakt med Arsenal i slutet av juli. ”The Gunners”, som har saknat en central anfallare av dignitet under de senaste åren, fick till slut sin nummer nio, och förväntningarna på Viktor Gyökeres är skyhöga.

Viktor Gyökeres firar första målet för Arsenal. Foto: Alamy.

Anfallaren har redan hunnit med att göra sitt första mål för klubben, när han placerade in bollen med pannan i en träningsmatch mot Athletic Club tidigare i sommar, men det återstår att se vilket avtryck 27-åringen klarar av att sätta i världens, enligt många, bästa liga.

Hur påverkar Viktor Gyökeres Arsenal?

FotbollDirekt har konsulterat superdatorn BETSiE för att ta reda på hur mycket Viktor Gyökeres intåg kommer att påverka Arsenal i klubbens jakt på den första ligatiteln sedan säsongen 2003/04.

Superdatorn sammanställer både statistik och data, samt ekonomiska förutsättningar för att simulera ligasäsonger tusentals gånger. Och det råder ingen tvekan om att den svenske jätteanfallaren kommer att ha en positiv inverkan på sitt nya lag – men kanske inte så positiv som man hade kunnat tro.

Enligt BETSiE:s simuleringar har Arsenal, med nuvarande trupp, en 31,6 procent stor möjlighet att vinna Premier League-säsongen 2025/26, enbart slaget av storfavoriten Liverpool (41,4 procent). Tar man bort Gyökeres ur ekvationen sjunker vinstmöjligheten till 28,6 procent, en differens på tre procentenheter.

Med Gyökeres i truppen beräknas Arsenal landa på ett totalt poängsaldo på 75 (75,3) poäng, två poäng bakom Liverpool på 77,1. Utan den svenske anfallaren skulle London-klubben ta en poäng mindre över hela säsongen och landa på 74 poäng, medan både Liverpool och den beräknade trean, Manchester City, skulle ta 0,1 poäng fler sett över hela säsongen.

Hur slutar Premier League?

Matchen mellan Manchester United och Arsenal startar klockan 17:30 under söndagskvällen.