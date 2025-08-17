Gyökeres direkt in i startelvan för Arsenal
Arsenal gästar Manchester United.
Då gör svenske stjärnförvärvet Viktor Gyökeres debut i Premier League.
Under helgen har säsongen 2025/26 av Premier League äntligen dragit i gång. Arsenal, som avslutade förra säsongen på en andraplats, gästar rivalen Manchester United på Old Trafford under söndagskvällen i ett riktigt gigantmöte.
Då gör den svenske stjäranfallaren Viktor Gyökeres, 27, debut i Premier League för Arsenal. ”Blågult”-anfallaren, som anslöt från Sporting i en mångmiljonaffär i somras, finns med i tränare Mikel Artetas startelva mot ”The Red Devils”.
Machen startar klockan 17:30.
Startelvor:
Manchester United:
Bayindir – Yoro, de Ligt, Shaw – Dalot, Fernandes, Dasemiro, Dorgu – Mbuemo, Mount – Cunha.
Arsenal:
Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice, Ödegaard – Saka, Martinelli, Gyökeres.
