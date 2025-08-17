Ny förlust för ÖSK – tappade ledning mot Öis

ÖSK:s kris fortsätter.

Superettan-jumbon tappade ledning till förlust mot Örgryte.

Samtidigt klev Öis upp i serieledning.

Krislaget Örebro SK har fortfarande inte vunnit en match i superettan – efter 19 (!) försök. Under söndagseftermiddagen kom nästa förlust när topplaget Örgryte IS var på besök på Behrn arena.

Redan efter en kvarts spel var det dock ÖSK som tog ledningen när Erik Andersson spräckte målnollan. Krislaget kunde inte hålla i ledningen och i den 72:a minuten kvitterade Öis genom Nicklas Bärkroth, och Noah Cristoffersson satte spiken i kistan med tio minuter kvar av ordinarie tid. I matchens slutskede cementerade inlånade William Hofvander siffrorna till 1–3 till gästande Örgryte.

Segern innebar att Öis klättrade upp i serieledning i superettan på målskillnad framför Kalmar FF.