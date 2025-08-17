Mjällby räddade poäng mot Djurgården – oväntad matchhjälte

Djurgården var på väg mot seger mot serieledande Mjällby.

Då slog Uba Charles till och kvitterade matchen på övertid.

Under söndagen gästade Djurgården allsvenska serieledarna Mjällby AIF på Strandvallen. Blekingeklubben låg inför mötet på 46 poäng och hade en fyra poäng stor marginal ned till tvåan Hammarby.

Djurgården låg mitten av tabellen på en åttondeplats efter krysset mot AIK. Inför matchen stod det även klart att Albin Ekdal var utanför truppen på grund av en skada han drog på sig i cupmatchen mot Järfälla. I övrigt gjorde tränare Jani Honkavaara en förändring jämfört med derbyt mot AIK när Tobias Gulliksen ersattes av Matias Siltanen.

Mjällby gjorde en förändring i startelvan jämfört med 3–1-segern mot Malmö FF. Tom Pettersson inledde på bänken och ersattes av Timo Stavitski.

Matchen inleddes i ett rasande tempo, men efter 20 minuters spel hade inget av lagen klarat av att spräcka målnollan. Det skulle dröja till den 35:e matchminuten innan August Priske slet sig loss och spelade vidare till Tokmac Nguen. Norrmannen dunkade in ledningsmålet på Strandvallen och sköt Djurgården i ledning mot serieledarna Maif.

Ställningen i halvtid var 0–1 till Djurgården.

När matchen drog i gång igen efter halvtidsvila gjorde Mjällby ett dubbelbyte. Jacob Bergström och Ludwig Malachowski Thorell utgick och ersattes av Ludvig Svanberg och Jeppe Kjaer.

Djurgården såg ut att gå mot en seger mot Mjällby, men på övertid slog Uba Charles till med kvitteringsmålet på Strandvallen. Vilt jubel utbröt i Mjällby led, samtidigt som toppkonkurenten Hammarby förlorade mot Gais hemma på 3Arena.

Krysset innebar att Maif toppar tabellen med fem poäng ned till Hammarby. Djurgården ligger på åttondeplats.

Startelvor:

Mjällby AIF:

Törnqvist – Johansson, Norén, Iqbal – Stroud, Malachowski Thorell, Gustavsson, Stavitski – Gustafson, Bergström, Manneh.

Djurgårdens IF:

Rinne – Bergvall, Tenho, Danielson, Kosugi – Siltanen, Schüller, Anderson – Ståhl, Priske, Nguen.