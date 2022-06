🕵️‍♂️🇳🇿Sirene inglesi per il classe 2002 granata Matthew #Garbett. Sul ragazzo, già titolare nella nazionale maggiore neozelandese, gli occhi di #Leicester e #Everton. In caso di cessione, il 15% della vendita andrà al #Falkenberg, ex squadra di Garbett. #Torino #calciomercato