Det här slutade illa - årets skräll när Malmö FF föll tungt

Malmö FF belönades nyligen med 80 miljoner kronor för fjolårets Champions League-succé och kommande vecka väntar ett nytt kvaläventyr.

Fredagkvällen i Sundsvall blev däremot allt annat än rolig; förlust mot GIF Sundsvall med 1-2.



Nej, det ser inte ut att ha varit tillfälligheter när Malmö i allsvenska omstarten hade fullt sjå med att få med sig alla tre poängen i derbyt mot Helsingborg.

En nattsvart kväll i Sundsvall denna gång och nya skadeproblem.

Malmö må ha dominerat men med en motståndarmålvakt som Andreas Andersson (frågan är om vi sett en bättre målvaktsinsats i år?) så gick det inte och vi fick bevittna årets allsvenska skräll.

Milos Milojevic valde att rotera Malmö den här gången och det skulle visa sig bli för kostsamt, näst in till hela försvaret var förändrat och totalt över halvdussinet förändringar jämfört med mötet med HIF.Det började annars bra när Sergio Pena gjorde matchens första mål. Ett fint skott med mycket klass.Detta i minut sju.Kvitteringen kom efter knappa kvarten när Ronaldo Damus satte 1-1 efter strul i Malmö. Matej Chalus hade det jobbigt.Efter en halvtimme hade vi sedan 2-1 genom Daniel Stensson med mycket smartness.Där till skulle sedan Sören Rieks försvinna med en skada innan första halvleks slut och i vilan sedan till andra så kom Felix Beijmo in för Matej ChalusMalmö FF må ha dominerat första, liksom fortsatt under matchens andra hälft men utan att kunna lösa ett 2-2-mål.Andersson räddade suveränt i slutfasen när bland andra Felix Beijmo och Malik Abubakari var framme med bra chanser.Våra svenska mästare är med detta redan nu uppe i fyra förluster - och med två matcher fler spelade så är man nere på femte plats, tre poäng efter serieledande Häcken.

