24 mål på 40 matcher - men priset kan ha skrämt bort Bajen och Blåvitt

Har gjort försök gjorts försök att ta honom. Det är ett namn som i skymundan är bland det mesta spännande vi har i svensk fotboll och han fortsätter att visa klass trots svåra prövningar just nu.

Ajdin Zeljkovic fick sitt stora genombrott ifjol då han vann skytteligan i superettan. Under hösten och uppgavs många storklubbar visa intresse för 24-åringen, men trots att levererat även i år ser intresset ut att ha svalnat.

– När det gäller en bra fotbollsspelare och framförallt anfallare som gör mål så surras det ju alltid, men ingenting konkret har inkommit till oss, säger Örgrytes klubbchef Niklas Allbäck till FotbollDirekt.se.

18 mål på 29 matcher, det var Ajdin Zeljkovic otroligt fina facit ifjol.

Anfallaren blev även utsedd till årets anfallare, årets MVP och vann skytteligan i superettan och under hösten och våren uppgavs storklubbarna flockas kring honom.

I november hävdade Expressen att klubbar som AIK, Hammarby, IFK Göteborg och IF Elfsborg visat intresse för 24-åringen och så sent som i februari uppgav GT att en norsk storklubb gett sig in i matchen, något som även bekräftades av Zeljkovic själv.

– Det stämmer, sa han till GP då.

Enligt Expressen ska ÖIS ha begärt runt fem miljoner kronor för honom och därför nobbat ett bud från norska Haugsund på omkring 1,7 miljoner kronor.

Våren har varit tuff för Örgryte IS, som just nu ligger sist i superettan då man bara lyckats ta fem poäng på elva matcher.

Men trots att det gått tungt för laget har Zeljkovic levererat. Anfallaren har i år gjort sex mål på elva matcher, men trots det ser intresset ut att ha svalnat.

– När det gäller en bra fotbollsspelare och framförallt anfallare som gör mål så surras det ju alltid, men ingenting konkret har inkommit till oss och Ajdin har två år kvar på sitt avtal så vi utgår från att han blir kvar hos oss, säger klubben fotbollschef Niklas Allbäck.

Det tidigare begärda priset var som sagt fem miljoner kronor, ifall ett bud på det skulle räcka i dag är inget Allbäck vill uttala sig allt för mycket om.

– Det är rena spekulationer, sen är det ju så med alla spelare att om det kommer ett bud så tar vi ställning till det budet. Men i dagsläget finns det inga, säger han till FotbollDirekt.se.

Fotbollschefen betonar för FD att tabelläget inte påverkar Öis förhandlingssits.

– Det handlar om en helhet och just nu ligger vi där vi ligger, men siktet är inställt på att ändra på det och börja vinna fotbollsmatcher och då vill man ju ha sina bästa fotbollsspelare. Vi kan ju vända på det, ifall vi legat i toppen så hade vi ju inte heller velat sälja för då hade vi ju gått för att gå upp. Kontentan är att man får ta ställning till varje enskilt case.

Förstår jag dig rätt i att ingenting är uteslutet, men att de klubbar de talats om inte har hört av sig nu?

– Så kan man väl säga, avslutar Allbäck.

