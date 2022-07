Inför säsongen lånade IK Sirius in Antonio Yakoub. Nu meddelar klubben att han via ett “fotbollsutvecklande föreningssamarbete” ansluter på lån till ettan norra-klubben Gefle IF.

IK Sirius valde inför säsongen att plocka in Antonio Yakoub på lån från Assyriska FF.

Nu meddelar klubben, att han lånas ut till Gefle IF.

“Sirius Fotboll och Gefle IF är överens om ett fotbollsutvecklande föreningssamarbete som innebär att Antonio Yakoub kan förstärka ettan norra-klubben. Den här typen av samarbeten möjliggör spel hos båda klubbarna för spelare som fyllt högst 22 år", skriver klubben via sin hemsida.

I år har anfallaren spelat sju minuter i allsvenskan för Sirius.

Sirius har en utköpsklausul i låneavtalet med Assyriska.

Lycka till Antonio!



Sirius Fotboll och Gefle IF är överens om ett fotbollsutvecklande föreningssamarbete som innebär att Antonio Yakoub ansluter till Ettan Norra-klubben. Samarbetet möjliggör spel hos båda klubbarna.



