Officiellt: Eze klar för Arsenal

Arsenal har värvat Eberechi Eze.

Spjutspetsen ansluter från Crystal Palace.

– Vi är otroligt glada, säger tränaren Mikel Arteta i ett uttalande.

Arsenal stärker upp i offensiven. ”Gunners” värvar Eberechi Eze från Crystal Palace.

Den offensive pjäsen presenterades strax innan Arsenals match mot Leeds.

Eze hälsade på sina nya supportrar. Foto: Bildbyrån

– Vi är otroligt glada över att få Eberechi till Arsenal. Han är en kraftfull och spännande spelare som kommer att ge oss en ny dimension i vårt anfallsspel. Det som sticker ut lika mycket som hans talang och intelligens som spelare är hur han har arbetat hårt under hela sin karriär för att komma dit han är idag, säger Arsenals tränare Mikel Arteta i ett uttalande.

Eze kommer att bära nummer 10 i sin nya klubb.

Enligt The Athletic landar affären på 68 miljoner pund (ungefär 875 miljoner kronor). Eze ryktades tidigare till Tottenham men anledningen till att han valde stadsrivalen var att spelaren själv föredrog ”Gunners”, enligt Athletic.

Eze står noterad för totalt 40 mål och 28 assist på 169 matcher för Crystal Palace.