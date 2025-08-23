Nygrens succé i Celtic – tvåmålsskytt

Benjamin Nygren slog till igen för Celtic.

Svensken nätade dubbelt i segern mot Livingston.

Nygren firar sitt andra mål mot Livingston. Foto: Alamy

Benjamin Nygren presneterade sig i Celtic när han gjorde sitt debutmål mot Aberdeen för två veckor sedan.

Under lördagens match mot Livingston fortsatte svensken sin målform. Nygren slog till med sitt första mål i matchen drygt två minuter in i den andra halvleken. Anfallaren stod rätt på en målvaktsretur och kunde peta in bollen.

Det andra kom med 20 minuter kvar av matchen, som den här gången tryckte upp bollen i krysset.

Matchen slutade 3–0 till Celtic.