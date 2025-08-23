Nygrens succé i Celtic – tvåmålsskytt
Benjamin Nygren slog till igen för Celtic.
Svensken nätade dubbelt i segern mot Livingston.
Benjamin Nygren presneterade sig i Celtic när han gjorde sitt debutmål mot Aberdeen för två veckor sedan.
Under lördagens match mot Livingston fortsatte svensken sin målform. Nygren slog till med sitt första mål i matchen drygt två minuter in i den andra halvleken. Anfallaren stod rätt på en målvaktsretur och kunde peta in bollen.
Det andra kom med 20 minuter kvar av matchen, som den här gången tryckte upp bollen i krysset.
Matchen slutade 3–0 till Celtic.
