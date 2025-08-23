JUST NU: Norrköping skrällde mot Häcken – tog bortaseger

IFK Norrköping slog toppkonkurrenten BK Häcken.

Matchen slutade 3–1 till Peking.

BK Häcken är med och fajtas i serietoppen i damallsvenskan. Under lördagen tog de emot IFK Norrköping.

Matchen inleddes med mål från hemmalaget. Skyttedrottningen Felicia Schröder spräckte nollan i den 32:a minuten efter att ha stått rätt placerad i Pekings straffområde och sedan kunnat placera in bollen.

I den andra halvleken vakande bortalaget. IFK Norrköping kvitterade genom Ebba Handfast efter 15 spelade minuter i den andra akten. Drygt sju minuter senare var vändningen ett faktum. Dana Leskinen slog in IFK Norrköpings ledningsmål.

Matchen slutade 3–1 till Peking efter ett sista mål av Wilma Leidhammar. Segern innebär att BK Häcken står kvar på 33 poäng samtidigt som de har en match mindre spelad än serieledarna Hammarby.