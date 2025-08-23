Svenskkollen: Serie A-säsongen 2025/26

Under lördagskvällen drar Serie A igång igen.

Här är alla svenska spelare i ligan säsongen 2025/26.

Serie A-säsongen 2025/2026 drar igång under lördagskvällen det finns några svenska spelare i den italienska högstaligan.



Här är FotbollDirekts svenskkoll inför Serie A-säsongen.

Foto: Bildbyrån

Isak Hien har blivit en nyckelspelare i backlinjen för sitt Atalanta och har varit med och bidragit till stora framgångar för klubben sedan han anslöt inför säsongen 2024.



Han har ryktats till andra klubbar men har enligt uppgifter skrivit på för ytterligare ett år i klubben.

Foto: Alamy

Jesper Karlström är en viktig spelare för sitt Udinese. I dagarna utsågs han till kapten vilket ät ett tydligt kvitto på hans betydelse. Han spelade förra säsongen 37 matcher där han gjorde 3 assist.



Foto: Alamy

Emil Holm anslöt till Bologna från Atalanta inför förra säsongen. Då spelade han 21 matcher där han gjorde 1 mål och 1 assist. Han har dessvärre drabbats av en skada och saknas därför under inledningen av säsongen.



Det har florerat många rykten kring Jesper Karlsson denna sommar och mycket tyder på att han inte blir kvar i Bologna.



Förra säsongen lånades han ut till Lecce men nu pekar allt på en flytt. Klubbar som Torino, Udinese, Real Betis och även turkiska alternativ finns på radarn.



Pontus Almqvist började sin sejour i Italien i Lecce där han var på lån innan han permanent skrev på för Parma inför föregående säsong. Han gjorde 29 framträdanden och stod för 1 mål och 1 assist.

Amin Sarr (Hellas Verona)

Amin Sarr är på lån hos Hellas Verona från hans klubb Lyon. Förra året blev det 32 matcher, 4 mål och 1 assist.

Jonas Rouhi (Juventus)

Jonas Rouhi har tillhört Juventus sedan 2019 då han först spelade i klubbens olika ungdoms- och primaveralag. Han har gjort några framträdanden i A-laget men har svårt att få någon direkt speltid.

Arvid Brorsson (Monza)

Arvid Brorsson lämnade Mjällby för Monza i början av detta år. Serie A-klubben köpte loss 25-åringen för omkring 500 000 euro, drygt 5,7 miljoner kronor.

FOTNOT: Det internationella transferfönstret var öppet när artikeln skrevs. Det kan komma att ske övergångar och förändringar i klubbarna