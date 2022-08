Hammarby körde över Degerfors - Berisha stor matchhjälte

Degerfors IF åkte till Stockholm.

Tisdagen den 22 augusti besegrade Hammarby Degerfors med 5-1.

Hammarby hade en sämre period i den andra halvleken. Trots det var det hemmalaget som gjorde första målet efter paus.

På en omställning slog Besara en fin pass till Berisha som kom in i straffområdet och avslutade via stolpen och in i mål. 3-1 Bajen.

Norrmannen var inte nöjd där. På ett inlägg från Jeahze nickade Berisha in 4-1 i den 75:e minuten.

Målen rasslade in mot slutet och även inhopparen Saidi fick in en kasse. Mötet slutade med en 5-1-vinst för Bajen.



HAMMARBYS STARTELVA: Blazevic, Pinas, Kurtulus, Fenger, Jeahze, Besara, Andersen, Bojanic, Ludwigson, Berisha, Trawally.

Degerfors IF:S STARTELVA: Whiteman, Bouzaiene, Granath, Lagerbielke, Gyau, Salmon, Gravius, Örqvist, Campos, Faraj, Mörfelt.

***

MATCHINFORMATION:

Avspark: Söndag den 22 augusti 19:10

Spelplats: Tele2 Arena

TV-sändning: discovery +

