STOCKHOLM. Matias Siltanen är hett villebråd ute i Europa.

I går kunde FotbollDirekt i intervju med Comos skandinaviska chefsscout berätta om storsatsande Serie A-klubbens intresse för Djurgårdens unge mittfältare.

Nu svarar 18-åringen – som smickras av att klubben med Cesc Fábregas som tränare har koll på honom.

– Så klart det är nice. Fábregas var en av de bästa i världen på sin position, säger Siltanen till FotbollDirekt.

Video Priske inför matchen mot Järfälla: ”Lite av en bucketlist”

”Han visar stor kvalité. Vi har sett honom mot bland annat Häcken. Vi planerar att se Matias igen”.

Orden var René Bakhuis, chefsscout för Como på den skandinaviska marknaden, till FotbollDirekt i går.

Spelaren i fråga? Matias Siltanen, mittfältaren som värvades till Djurgården från hemlandet Finland inför säsongen och som den här sommaren ryktats till såväl Premier League, Bundesliga som Ligue 1.

Nu är det alltså storsatsande Serie A-klubben Como som ger sig in i leken, samma Como som så sent i går värvade Alvaro Morata som ny anfallsstjärna. Morata är landsman till Comos tränare, förre världsmästaren Cesc Fábregas som under sin karriär representerade Barcelona, Arsenal och Chelsea.

Siltanen själv smickras av intresset.

– Du är den första som berättar om det här intresset så egentligen kan jag inte säga så mycket om det, men så klart att det är nice. Fábregas var en av de bästa i världen på sin position så på så sätt är det väldigt nice.

Como såg dig nyligen mot Häcken (seger 6-1) och vill se dig igen. Hur är det att höra det?

– Samma där, så klart det är nice. Det är positivt att stora lag i topp 5-ligor vill se mig mer. Men som jag var inne på, jag har själv inte hört något om det så då är det också svårt att uttala sig. Blir det konkret är det en annan sak, det är mycket som ska stämma för att något ska bli av, men sedan vet man aldrig vad som händer i fotboll.

Får frågan om att lämna Djurgården redan i sommar: ”Man vet aldrig”

Siltanen är född 2007. Tre år senare vann Fábregas VM-guld där han var i sin pik under sin framgångsrika karriär. Ändå har Siltanen bra koll på spanjoren.

– Jag har sett klipp med Fábregas, jag vet hur bra han var.

Och på planen påminner ni en del om varandra?

– Ja, jag tror det, säger den centrala fältaren med ett leende.

Tror du att du blir kvar i Djurgården den här sommaren?

– Som sagt, man vet aldrig i fotboll. Jag är väldigt lycklig i Djurgården och jag behöver inte lämna. Vi får se vad som händer, man vet aldrig.