IFK Göteborg uppges nu vilja ta in ett nytt spännande namn till tränarstaben i form av William Lundin, 30, från FC Trollhättan.

– Det är inget som jag kan prata om eller kommentera, säger Lundin. säger 30-åringen om uppgifterna till SportExpressen.

Det händer grejer kring division 1-klubben FC Trollhättan. Förra veckan var jättelöftet Adrian Helm ett namn som kopplades samman med klubbar som AIK och Hammarby.

Nu är det lagets 30-åriga avgående tränare William Lundin som tar rubrikerna. Enligt SportExpressen är IFK Göteborg på väg att ta in huvudtränaren som assisterande tränare under Mikael Stahre.

– Jag förstår så klart att det blir diskussioner och jag har pratat med några klubbar. Men jag vill påpeka att jag har stor respekt för skedet vi är i med Trollhättan. Jag lägger all kraft på det, vi har sex matcher kvar och siktar på att nypa en kvalplats. Gais har nog seglat i väg för långt, men Falkenberg är inom räckhåll, säger William Lundin.

Tränaren har meddelat att han lämnar klubben när hans kontrakt går ut efter säsongen berättar om sina ambitioner.

– Stora och höga, jag vill verka så högt upp det bara går. Jag har trivts bra i Trollhättan, men efter den här säsongen är det dags för ett nytt steg.

Blåvitts klubbdirektör Håkan Mild, som på senare år haft en rådgivande roll i just FC Trollhättan, uttalar sig fåordigt om uppgifterna.

– Inga kommentarer.

