Åge Hareide upprörd: ''Det här är äckligt''

Det var dramatiska scener som vi fick se mellan Malmö FF och Union Berlin i kvällens Europa League - och det handlade inte om fotboll.

Istället fick vi se tyska supportrar kasta in pyrotekniska grejer på planen så att matchen bröts.

– Det här förstör matcherna. För mig. För alla. Det är äckligt för våra samhällen, säger MFF:s tränare Åge Hareide.



Malmö FF föll mot Union Belin med 0-1, men det fanns annat som stal rubrikerna denna afton.

Inga roliga saker dessvärre.



Tyska anhängarna ställde till med rejäl oro och skapade kaos genom att börja kasta in diverse fyrverkeri-pjäser på planen.

Mycket tråkiga - och framförallt farliga scener utspelades.Det var en kvart in av andra halvlek det spårade ur, där även Malmö FF:s supportrar uppges ha kastat in en bengal på planen.Spelet stoppades där på och låg nere under cirka 20 minuter.Malmö FF:s tränare Åge Hareide var efteråt mycket upprörd när han mötte media:Han gick så långt att han anser att supportrar som begår sådana här brott måste få konsekvenser - så stora konsekvenser att deras klubbar stoppas från att spela ute i Europa.

– Det är förfärligt. Speciellt efter det som har skett i världen. Barn och ungdomar sitter där. De måste se grundligt på vad som har hänt, säger han.

