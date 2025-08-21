Klart: Malmö FF straffas – får betala miljonböter

Malmö FF straffas efter mötet med FC Köpenhamn.

MFF tvingas betala omkring 1,2 miljoner i böter och får två villkorliga straff.

Det meddelar Uefa.

Video Bodö/Glimt visade klass mot Sturm Graz i första mötet

Det är i samband med händelser under dubbelmötet med FC Köpenhamn i Champions League-kvalet som Malmö FF straffas av Uefa.

MFF får betala motsvarande drygt 335 000 kronor i böter för användning av pyrotekniska pjäser på läktarna. Där till straffas Malmö med böter på motsvarande drygt 223 000 kronor för blockering av läktaruppgångar under hemmamatchen mot FCK.

Även en bot på omkring 670 000 kronor tillkommer efter användning av pyroteknik, inkastade föremål och skadegörelse i samband med bortamatchen.

Uefa meddelar dessutom att Skåneklubben straffas villkorligt med delvis stängning av hemmaarenan, Eleda stadion, under nästa Uefa-match på hemmaplan. MFF förbjuds dessutom från att sälja biljetter till nästa Uefa-bortamatch till sina supportrar.

Totalt landar bötessumman på motsvarande drygt 1,2 miljoner kronor.