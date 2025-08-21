Djurgårdens kanske viktigaste namn är i farozonen.

31-årige Tokmac Nguen har intresse från flera klubbar.

Men om den norske stjärnan säljs så ser Djurgården ut att välja att ha is i magen.

✔️ Så ser Dif ut att tänka om Nguen försvinner.

Foto: Bildbyrån

Djurgården går liksom flera allsvenska klubbar mot ovissa slutdagar av pågående transferfönster.

Flera namn omgärdas av bekräftat utländskt intresse, som Tobias Gulliksen, Keita Kosugi och Tokmac Nguen. Kring de två förstnämnda är bud på gång, enligt FotbollDirekts uppgifter – medan sportchef Bosse Andersson har bekräftat att flera klubbar visar intresse för den sistnämnde.

– Vi får se om han stannar året ut. Han har intresse från flera klubbar som vi tittar på, sa Andersson till FotbollDirekt tidigare i veckan.

Djurgårdens plan

Den norske stjärnans framtid ser nu ut att bli osäker in i det sista av pågående fönster. Djurgården uppges enligt FotbollDirekts uppgifter vara inställda på att ha is i magen om Nguen skulle lämna, trots att det mycket väl kan vara klubbens viktigaste spelare det handlar om.

Några planer på att ersätta honom ser helt enkelt inte ut att finnas.

Istället uppges Dif:s sportsliga ledning se tillräckliga offensiva alternativ i framförallt nye Mikael Anderson och den allt mer omskolade Adam Ståhl, samt även Oskar Fallenius. Där till uppges man fortsatt tro på oförlöst potential i framförallt Patric Åslund – men även Nino Zugelj.

Det finns även en annan viktig aspekt som gör att Djurgården sannolikt väljer att hålla låg profil. Med tanke på att intresset för Tokmac i huvudsak uppges komma från Mellanöstern så blir han extra svår att ersätta med ett fönster som där håller öppet längre och stänger först en bit in september.