Officiellt: Friedrich lämnar MFF – klar för HJK

Ricardo Friedrich lämnar Malmö FF tillfälligt.

Målvakten är klar för ett lån till finska HJK.

– Jag har många fina minnen från Finland, säger han i ett uttalande.

Video Likaläge när Basel tog emot FC Köpenhamn

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det till sist klart att målvakten Ricardo Friedrich, 32, lämnar Malmö FF. Brassen är klar för ett lån till finska HJK.

– Jag har många fina minnen från Finland. Det här var det första utländska landet jag flyttade till från Brasilien som ung pojke för flera år sedan. Jag är verkligen glad över att komma till HJK. Man kan känna passionen och ambitionen från den här klubben och hela laget, säger 32-åringen i ett uttalande.

Låneavtalet gäller över resterande del av säsongen. HJK meddelar vidare att Friedrich inte kommer att vara tillgänglig till torsdagskvällens cupsemifinal mot AC Oulu, men att han är spelklar till ligamatchen mot IFK Mariehamn nästa söndag.

HJK:s sportchef Petri Vuorinen:

– Ricardo har visat i Finland och andra toppligor vilken målvakt på toppnivå han är. Han är en utmärkt räddare, men också en ledare som kan hjälpa laget på många sätt. Vi vet vad vi får, och det ger självförtroende till hela laget.

Ricardo Friedrich har totalt gjort 30 matcher för Malmö FF sedan han anslöt från Kalmar FF inför fjolårssäsongen. Målvakten har kontrakt över 2026.

HJK ligger fyra i den finska högstaligan.