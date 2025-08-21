Prenumerera

250813 Djurgårdens August Priske Flyger jublar efter 1-3 under fotbollsmatchen i Svenska Cupen mellan FC Järfälla och Djurgården den 13 augusti 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: RB Salzburg jagar Dif-stjärnan

Fredrik de Ron
August Priskes succé i Djurgården har inte gått obemärkt förbi.
Enligt danska Bold jagar RB Salzburg Dif-stjärnan.

21-åriga August Priske har fått ett riktigt genombrott i Djurgården under våren. Anfallaren har öst in sju mål och två assist på 17 allsvenska framträdanden denna säsong, och succén i ”Blåränderna” har fått internationella klubbar att få upp ögonen för dansken.

Enligt danska Bold har österrikiska RB Salzburg inlett en jakt på Djurgårdens anfallare. Sajten rapporterar att ett bud väntas läggas ”inom en snar framtid”, men samtidigt uppges Djurgården kräva en rejäl övergångssumma för 21-åringen.

Priske sitter på ett kontrakt med Djurgården över 2028.

