August Priskes succé i Djurgården har inte gått obemärkt förbi.

Enligt danska Bold jagar RB Salzburg Dif-stjärnan.

Video Priske inför matchen mot Järfälla: ”Lite av en bucketlist”

21-åriga August Priske har fått ett riktigt genombrott i Djurgården under våren. Anfallaren har öst in sju mål och två assist på 17 allsvenska framträdanden denna säsong, och succén i ”Blåränderna” har fått internationella klubbar att få upp ögonen för dansken.

Enligt danska Bold har österrikiska RB Salzburg inlett en jakt på Djurgårdens anfallare. Sajten rapporterar att ett bud väntas läggas ”inom en snar framtid”, men samtidigt uppges Djurgården kräva en rejäl övergångssumma för 21-åringen.

Priske sitter på ett kontrakt med Djurgården över 2028.