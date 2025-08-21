Malmö FF har chans att gå till Europa League.

Under torsdagen gästas MFF av Sigma Olomouc från Tjeckien.

Video Hemmaseger för MFF mot AIK

Efter uttåget mot FC Köpenhamn i Champions League-kvalet förra veckan får Malmö FF en ny chans att ta sig till en Europeisk turnering. Under torsdagen tar MFF emot den tjeckiska klubben Sigma Olomouc i det första av två möten i playoff till Europa League.

Vid en seger i dubbelmötet är ”Himmelsblått” klart för ligaspel i Uefas näst högsta Europa-turnering.

Matchen startar klockan 19:00 på Eleda stadion i Malmö under torsdagskvällen. Returmötet spelas i Tjeckien nästa torsdag, 28 augusti.

Var sänds Malmö FF:s kvalmatch?

Du kan se det första playoffmötet mellan Malmö FF och Sigma Olomouc live via MFF:s egna streamingplattform, MFF Play. Sändningen startar klockan 18:15 och matchen föregås av en studiosändning med profilerna Mattias Larsson och Behrang Safari.

Matchsändningen produceras av Malmö FF.