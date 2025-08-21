Var kan du se Malmö FF:s Europa-kvalmatch
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Malmö FF har chans att gå till Europa League.
Under torsdagen gästas MFF av Sigma Olomouc från Tjeckien.
Video
Hemmaseger för MFF mot AIK
Efter uttåget mot FC Köpenhamn i Champions League-kvalet förra veckan får Malmö FF en ny chans att ta sig till en Europeisk turnering. Under torsdagen tar MFF emot den tjeckiska klubben Sigma Olomouc i det första av två möten i playoff till Europa League.
Vid en seger i dubbelmötet är ”Himmelsblått” klart för ligaspel i Uefas näst högsta Europa-turnering.
Matchen startar klockan 19:00 på Eleda stadion i Malmö under torsdagskvällen. Returmötet spelas i Tjeckien nästa torsdag, 28 augusti.
Var sänds Malmö FF:s kvalmatch?
Du kan se det första playoffmötet mellan Malmö FF och Sigma Olomouc live via MFF:s egna streamingplattform, MFF Play. Sändningen startar klockan 18:15 och matchen föregås av en studiosändning med profilerna Mattias Larsson och Behrang Safari.
Matchsändningen produceras av Malmö FF.
Den här artikeln handlar om: