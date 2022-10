EXKLUSIV INTERVJU med derbykungen Nicolás Stefanelli: - Vi är alltid starka i derbyn

Nicolás Stefanelli avgjorde derbyt mot Djurgården på söndagen. Argentinaren har nu gjort mål i fyra raka tvillingderbyn och blev med det historisk.

Hur är känslan dagen efter derbysegern?

- Väldigt glada över segern. Det är alltid viktigt att vinna ett derby, extra roligt som besökare. Den här matchen var väldigt viktig om man ser på deras situation och våran egen, det var oerhört viktiga poäng som stod på spel.

- Det var en skön gårdag och även dag idag. Men vi spelar igen om bara två dagar, ännu en riktigt tuff match mot Häcken som vi måste förbereda oss för.

Dina tankar om matchen?

- Vi vet att vi är extra starka i såna här matcher. Vi har stor erfarenhet av att både spela dem och vinna dem. Det är ett extra adrenalinpåslag när det är derby. Man vet hur mycket det betyder för våra supportrar. Som spelare älskar man att spela de här matcherna och hur vi ska hantera dem.

Berätta om ditt mål

- Det är Guidetti som drar igång kontringen och hittar Yasin långt bort. Jag hinner följa med och sedan söker jag John i straffområdet. Ett fint kombinationsmål som gav oss andrum. Men vi vet också att det inte går att slappna av alls i de här matcherna, man måste vara koncentrerade i 90 + tillägg och inte ge bort något gratis. Det är ett konstant krig, för att vinna de här matcherna måste man ta duellerna ända in i slutet.

Hur är det att spela med John Guidetti?

- John är en toppklassanfallare som redan har visat delar av vad han kan och då tror jag inte ens vi sett det bästa av honom ännu. Med en hel försäsong och när han kommit in ännu mer i laget kommer han verkligen visa vad han kan göra.

- Vi förstår redan varandra bra och det kommer bara bli bättre ju mer vi lär känna varandra. Målet igår visade att vi kan kombinera oss fram tillsammans. En stor fördel är också att vi kan prata på spanska, de flesta försvarare förstår inte vad vi säger.

Med ditt mål i söndags blev du nu historisk. Den första spelaren att ha gjort mål i fyra raka tvillingderbyn, visste du om det innan?

- Nej jag hade ingen aning men det var nog lika bra det för då hade jag kanske blivit extra nervös eller tänkt på det på något sätt under matchen. Nu körde jag bara på som vanligt.

- Men absolut blev jag glad när jag fick veta det efteråt. Jag är jättestolt, det är en stor ära. Som jag sa förut de här matcherna är verkligen speciella för hela klubben och alla supportrar. Det betyder jättemycket för mig att ha fått göra mål så många gånger. Nu ska jag försöka utöka rekordet nästa säsong så det blir fem i rad.

Foto: Bildbyrån



Djurgården var i högsta grad inblandade i kampen om guldet inför matchen, var det något ni hade pratat om?

- Självklart visste vi om hur tabellen såg ut och återigen, vi vet vad det betyder för våra supportrar och rivaliteten. Så det fanns där som en extra krydda. Men i första hand handlar det om att spela för oss själva, för AIK och för vår egen tabellposition. De tre poängen var superviktiga för oss för att närma oss toppen och fortsätta ha häng på Europa.



Du var lite in och ut ur elvan under din första sejour i AIK men sedan du återvände har du i varit helt given som startspelare, vad är skillnaden?

- Jag kom tillbaka som en annan spelare än när jag lämnade. Man måste komma ihåg, jag var ung när jag kom till Sverige, det var ett stort steg att ta och jag gjorde det helt oke. Men nu är det annorlunda. Jag har blivit mognare, utvecklats som spelare och människa. Jag känner mig otroligt uppskattad i klubben.Jag har lärt mig mer och blivit mer medveten om kost, återhämtning och sådana saker.

- Vändan i Chile lärde mig nya saker och nu när jag kom tillbaka till Sverige så är det som en ny, mognare människa. Dessutom har jag har min fru och min son att komma hem till varje dag efter träning, även livet utanför fotbollen är väldigt harmoniskt. Vi väntar vår andra son nu i november, jag är väldigt lycklig.

Du har ett år kvar på kontraktet (december 2023), hur ser du på framtiden, vad har för tankar?

- Just nu inga alls. Jag är väldigt glad och tacksam över hur livet är just nu och min situation i AIK. Nu tänker jag bara på de här kommande veckorna och matcherna och att vi ska försöka vinna varje match som är kvar och se hur långt det kan gå.

- Jag trivs väldigt bra i Stockholm och i AIK men i den här branschen kan det svänga fort så jag vill inte tänka för långt framåt. Risken blir att man fastnar i tankebanor som stör nuet och det finns ingen anledning. Jag trivs jättebra just nu och så får vi helt enkelt se vad som händer i framtiden.



Fyra matcher kvar i allsvenskan och det är väldigt jämnt i toppen, vad är målsättningen nu för AIK?

- Det är jämnt i toppen, många lag som fajtas men vi kan inte se på tabellen och försöka önska var vi ska hamna. Tyvärr ligger vi inte så högt upp som vi hade hoppats men det finns ingen tid att fundera på hur eller varför just nu. Det handlar bara om att återhämta sig, fokusera på Häcken-matchen och försöka vinna den och sedan IFK Göteborg borta i nästa. Vi kan bara försöka ta så många poäng som möjligt av de som är kvar och sen får vi se hur långt det räcker.

