Emil Forsberg bänkades inför kvällens avgörande i Champions League.

Svensken byttes in tidigt och låg sedan bakom ett av målen när RB Leipzig säkrade en slutspelsplats.

Inför kvällens dramatiska sista omgång av Champions League låg Shaktar Donetsk endast tre poäng bakom RB Leipzig. I det tidigare mötet hade Shaktar vunnit med 4–1. Den stora pressen var därmed på Leipzig som med en förlust kunde tappa sin andraplats i grupp F.

Tyskarna gjorde precis det som behövdes och säkrade segern och avancemang genom en 4–0-seger.

Forsberg inledde som sagt på bänken, men fick hoppa in redan i den 19:e minuten när Timo Werner satt sig ner i gräset. Vid det läget hade svenskens lag en 1–0-ledning. Med honom på planen gjorde man ytterligare två för egen maskin, medan det fjärde kom efter ett självmål.

Men det var ett självmål som kom efter en fräck variant av just Emil Forsberg. Svensken petade igång spelet på en frispark och lurade Shaktar försvaret. Dani Olmo kom till skottläge och bollen styrdes in via en back.

– Bra snack med Forsberg där i samband med frisparken, sade Christoffer Svanemar i C Mores sändning.

