Oscar Pettersson, 25, kan ha gjort sitt i Go Ahead Eagles.

Enligt nederländska De Stentor kommer svensken att lämna klubben.

– Det finns mer utrymme för utveckling hos andra spelare just nu, säger tränaren Melvin Boel enligt tidningen.

Video Drömpremiär för Everton på nya arenan

Det är runt ett halvår sedan Oscar Pettersson lämnade IFK Göteborg för att testa lyckan i Nederländerna och Go Ahead Eagles. Succén i Eredivisie-klubben har däremot uteblivit och nu ser den 25-åriga svensken ut att lämna.

Pettersson saknades i lördagens matchtrupp mot Sparta Rotterdam och det ska, enligt nederländska De Stentor, bero på att han har fått tillåtelse att lämna klubben.

– Man tittar på truppen, vilka kvaliteter man har och vilka chanser man har att få speltid. Om man har en spelare som har varit med ett tag, funderar man också på vad som är bäst för att han ska kunna utvecklas vidare. Man tittar också på hackordningen och vem som har mest utrymme för utveckling. Jag tror att det finns mer utrymme för utveckling hos andra spelare just nu, säger tränaren Melvin Boel enligt tidningen.

Vad som blir nästa klubbadress för Oscar Pettersson är ännu oklart.

