Därför saknades Rinne – hyllningen till Manojlović: ”Vet inte hur många…”

STOCKHOLM. Jacob Rinne återvände efter en lång tid på bänken med två raka allsvenska matcher för Djurgården.

Men mot BP var fjolårssommarens prestigevärvning från Saudiarabien utanför elvan igen.

För FotbollDirekt förklarar Jani Honkavaara varför.

– Han hade lite problem i veckan och Filip (Manojlović) har visat bättre form, säger finländaren.

Filip Manojlović till höger, Jacob Rinne till vänster. Foto: Bildbyrån

Han kastades in från start i derbyt mot AIK tidigare i augusti efter att inte vaktat Djurgårdens mål sedan maj månad. Jacob Rinne höll nollan mot Gnaget i det mållösa derbyt och fick därefter nytt förtroende borta mot serieledande Mjällby förra helgen där det blev 1-1 efter Maif:s kvittering i 95:e minuten.

Nu trodde nog de flesta att Rinne skulle få chansen igen, men i stället var det Filip Manojlović som i 1-0-viktorian mot BP vaktade målet.

För FotbollDirekt förklarar Jani Honkavaara anledningen till beslutet.

– Vi valde att spela Jacob mot AIK för det taktiska, det var smart att använda honom mot AIK och han hade också gjort det bra i träning då. Nu gjorde han två bra matcher men hade nu i veckan lite problem och Filip har visat bättre form, vi går mycket på formen. Vi får se hur det blir nästa match, det kan hända mycket. För Filip var det viktigt att få göra den här matchen, han har gjort det bra hos oss och svarade nu för en ny hållen nolla. Jag vet inte hur många nollor han har den här säsongen, säger Honkavaara imponerat.

Oron: ”Han är lite sjuk”

Norrköping väntar härnäst efter 1-0-segern mot BP och då är frågan om Theo Bergvall och Rasmus Schüller finns med som båda tvingades kasta in handduken mot BP.

– Theo var lite sjuk i veckan och Rasmus skadade sig i torsdags på träningen. Vi ville inte riskera något och vi tar det dag för dag med Rasmus, säger Honkavaara.

Det är också osäkert kring Tobias Gulliksen och Tokmac Nguen som båda ryktas bort. Gulliksen fanns inte med i truppen mot BP av just den anledningen.

– Klart det kan vara svårt för dem (Gulliksen och Nguen) att hålla fokus, men jag är väldigt glad hur de presterat här. Jag kan inte säga så mycket mer just nu, avslutar Honkavaara.

Djurgården ställs mot IFK Norrköping borta på söndag den 31 augusti.