Altay Bayindir skapade en målchans mot Fulham.

Det var han ensam med i Manchester United.

Enligt statistiktjänsten Squawka är målvakten den enda Man United-spelaren att skapa en målchans så här långt i Premier League.

Foto: Alamy

Manchester Uniteds säsongsinledning har lämnat en hel del att önska. Efter premiärförlusten hemma mot Arsenal förra helgen fick storklubben bara med sig ett 1–1-resultat borta mot Fulham under söndagen, och enligt statistiktjänsten Squawka skapade ”The Red Devils” bara en enda målchans på Craven Cottage.

Vem det var som skapade målchansen? Jo, målvakten (!) Altay Bayindir. Den 27-åriga turken stod för en lång utspark som landade i Fulhams straffområde men läget resulterade inte i något. Trots att Manchester United gjorde ett mål mot Fulham räknades kassen inte som en målchans, då den tog på Fulham-spelaren Rodrigo Muniz sist.

Altay Bayindir is the only GK to create a big chance in the Premier League this season. 🧤 https://t.co/xruQLVj8jP — Squawka (@Squawka) August 24, 2025

Enligt Squawka är målchansen mot Fulham den enda som Manchester United har skapat så här långt in i Premier League-säsongen. Det betyder att det har spelats drygt 180 minuter fotboll med totalt bara en målchans, som dessutom skapades av målvakten Bayindir.

Altay Bayindir är också ensam målvakt i Premier League att skapa en bra chans.