Real Madrids uppsnackade supertalang, Franco Mastantuono, fick göra startdebut i La Liga.

Efter 3–0-segern mot Real Oviedo fick 18-åringen höga betyg.

– Franco Mastantuono är vår nutid och framtid, säger tränare Xabi Alonso enligt Fabrizio Romano.

Det var i somras som Real Madrid köpte loss den 18-åriga argentinaren Franco Mastantuono från River Plate. Enligt tidigare uppgifter betalade ”Los Blancos” för motsvarande omkring lite över 430 miljoner kronor.

Mastantuono, som var 17 år vid tillfället, fick dock vänta fram till dagen då han fyllde 18, den 14 augusti, innan han kunde ansluta till den spanska huvudstadsklubben. Drygt en vecka senare gjorde han startdebut för sin nya klubb.

Hyllas av tränaren

Den 18-åriga yttern fick chansen från start i Real Madrids 3–0-seger mot Real Oviedo under söndagskvällen, och insatsen gav mersmak.

– Mastantuono var mycket bra idag. Han passade in i laget direkt, och han kommer att vara mycket viktig både på kort och lång sikt. Han tillför mycket energi och har en fantastisk vänsterfot, sa tränaren Xabi Alonso på presskonferensen efter matchen

– Franco Mastantuono är vår nutid och framtid. Jag gillar hans energi, han är fantastisk, fortsatte han.

Franco Mastantuono har kontrakt med Real Madrid fram till sommaren 2031.