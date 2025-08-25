Jacob Widell Zetterström, 27, drar till sig intresse.

Enligt The Sun är Premier League-klubben Brentford intresserat av målvakten.

Prislappen sägs ligga på omkring motsvarande 45 miljoner svenska kronor.

Jacob Widell Zetterström. Foto: Alamy.

Den 27-åriga landslagsmålvakten Jacob Widell Zetterström lämnade Djurgården för engelska The Championship och Derby County förra sommaren. Efter ett stabilt år i den engelska andraligan uppges ”JWZ” nu kunna ta nästa steg i karriären.

Enligt The Sun ska Premier League-klubben Brentford vara intresserat av att knyta till sig målvakten. Prislappen sägs ligga på omkring 3,5 miljoner pund (motsvarande 45 miljoner svenska kronor).

Samtidigt uppges Widell Zetterström inte värvas som en förstamålvakt. Nyförvärvet från Liverpool, Caoimhín Kelleher, sägs vara tänkt att vakta kassen för Brentford, och på bänken sitter redan den tidigare Elfsborgsmålvakten Hákon Valdimarsson.