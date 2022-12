Tänker om kring Jordan Larsson – nya beslutet kring stjärnan

Jordan Larsson, 25, har haft stora problem sedan han lämnade AIK.

Knappt med speltid och flera gånger öppet, starkt ifrågasatt.

Men nu kan det vända kring stjärnan.

– Han hade fler aktioner centralt än under de första veckorna på kanten under min ledning, säger tränare Thomas Reis på 90min.de.

I augusti värvades Jordan Larsson av Schalke 04, en tid efter succélånet i AIK. Det har dock gått väldigt tufft för 25-åringen i Tyskland.

Endast blivit nio framträdanden i Bundesliga för Larsson och totalt 334 minuter spelade. Främst har han fått agera från en högerkant i Schalke och framtiden i klubben har allt mer ifrågasatts.

Bland annat så kom Bild med uppgifter i början av november om att Schalke kände sig tvungna att agera med tre nya namn i vinter. Det här för att rädda säsongen från en jumboplacering.

"Vi kommer definitivt att uppgradera. Det är vår plikt att förstärka truppen. Vi känner till våra ekonomiska villkor. Men vi vet också att vi kommer att kunna agera på vintern.”, uttalade sig sportchefen Peter Knäbel

Då pekades Larsson ut som ett namn som kan offras.

Någon vecka senare kom nya uppgifter från tyska Bild om att han får vintern på sig att övertyga Schalkes sportsliga ledning om att han ska vara kvar. Annars så kommer han enligt Bild skickas iväg på lån.

Det handlar då främst om att han fysiskt måste ta kliv, enligt uppgifterna, då han inte håller för tyska högstaligan, anser klubbens ledning.

Men så nu kan man ha hittat en lösning för förre AIK-stjärnan – som beröms med orden "bra teknik och bra dynamik".

För under en träningsmatch i fredags mot Rapid Wien testades Jordan Larsson som central mittfältare. Får nu goda lovord från tränare Thomas Reis.

– Han hade fler aktioner centralt än under de första veckorna på kanten under min ledning.

– Så definitivt en modell med framtid? Så kan det bli, uttalade sig tränaren enligt 90min.de.

Vidare konstaterade Schalke-tränaren klart att han inte var nöjd med Larsson så här långt:

"De första veckorna räckte det inte för mig på kanten. Vi vet att Jordan fortfarande kan förbättra sig i en duell."

Nyligen så kunde FotbollDirekt.se peka på Jordan Larsson som den mest avgörande stjärnan som kom till allsvenskan, i konkurrens av namn som Sead Haksabanovic och Armin Gigovic med flera. Det går att läsa mer om HÄR.

