Premier League-säsongen är igång men Mikel Arteta verkar inte vara helt nöjd med truppen.

Spanjoren uppges vilja förstärka truppen med en vänsterytter.

Innan det kan göras behöver dock Londonklubben sälja spelare.

Premier League-säsongen drog igång den gångna helgen och Arsenal inledde med att bortaslå Manchester United med 1–0.

I startelvan återfanns sommarvärvningar som Viktor Gyökeres och Martín Zubimendi, Noni Madueke som också plockats in i sommar fick hoppa in.

I sommar har Arsenal spenderat över 200 miljoner pund, men samtidigt ser Londonklubben inte ut att vara klara.

Mirror uppger nu att Mikel Arteta vill få in en vänsterytter innan fönstret stänger, men det finns ett dilemma för spanjoren.

Samtidigt som Arsenal redan har värvat en del så har Londonklubben haft svårt att få spelare att lämna och innan någon ytterligare kan plockas in måste spelare säljas menar tidningen på.

Närmast en flytt från Arsenal i dagsläget enligt Mirror är Leandro Trossard, där klubbar som Aston Villa och Brentford har visat intresse.