Gabriel Gudmundsson hyllas: ”En fenomenal debut”

Gabriel Gudmundsson och hans Leeds United premiärspelade i Premier League igår.

Då besegrade nykomlingarna Everton med 1–0 på hemmaplan.

Och efter segern så hyllas nu svensken.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Gabriel Gudmundsson valde att lämna Lille för Premier League-nykomlingarna Leeds United i somras och igår var det äntligen dags för första ligamatchen och således Premier League-debut för Gudmundsson.

Under måndagskvällen ställdes han och hans Leeds mot Everton och det blev en glädjande afton för Leeds, även om det satt hårt inne.

Hemmalaget vann matchen med 1–0 efter ett straffmål från Lukas Nmecha i den 84:e minuten.

Efter matchen så har nykomlingarna hyllats av flera och någon som fått ta emot mängder av lovord är Gabriel Gudmundsson.

”En fenomenal debut som verkligen bidrog till Leeds offensiv”, skriver Yorkshire Post.

”En debut som lovade väldigt gott, särskilt under första halvlek”, skriver Yorkshire Evening Post.

Av Yorkshire Post får svensken högst betyg av samtliga spelare (en nia) medan han av Yorkshire Evening Post tilldelas en åtta, vilket är näst bäst.