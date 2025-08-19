Federico Chiesa har ryktats bort från Liverpool stora delar av sommaren.

Nu ser dock inte italienaren ut att vilja lämna storklubben.

Detta ska han och hans agent även ha informerat klubben.

Federico Chiesa plockades in av Liverpool förra sommaren, men under debutsäsongen blev det inte allt för mycket speltid för italienaren.

Några få inhopp i Premier League fick han av Arne Slot och under sommaren har han ständigt ryktats bort från storklubben.

Någon flytt har det dock inte blivit och i Liverpools premiär mot Bournemouth blev italienaren stor hjälte, detta då han satte dit Liverpools 3–2-mål i matchens slutskede (Liverpool vann till slut med 4–2).

Nu uppges han även ha informerat hur han tänker kring framtiden.

Fabrizio Romano uppger nämligen nu att Chiesa och hans agent har meddelat Liverpool att hans önskan är att stanna i klubben.

Chiesa övervägde tidigare i sommar att lämna, men nu när bland annat Luis Diaz lämnat finns det mer plats för Chiesa menar Romano.