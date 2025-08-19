Uppgifter: Alex Oxlade-Chamberlain aktuell för engelsk klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Alex Oxlade-Chamberlain ser ut att kunna vara på väg att flytta hem till England.
Den förre Liverpool- och Arsenal-spelaren uppges vara aktuell för Birmingham City.
Alex Oxlade-Chamberlain lämnade Liverpool för Besiktas sommaren 2023.
Nu två år senare så kan den 32-årige mittfältaren vara på väg att flytta hem igen.
Brittiska medier, bland annat Sky Sports och Mirror, rapporterar nämligen att Oxlade-Chamberlain är aktuell för Championship-klubben Birmingham.
Enligt uppgifterna ska Besiktas vara beredda att släppa mittfältaren gratis, detta trots att hans kontrakt med klubben först går ut nästa sommar.
Den här artikeln handlar om: