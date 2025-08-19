Alexander Isak vill lämna Newcastle i sommar.

För att få göra det krävs det dock att två ersättare tas in.

Detta rapporterar brittiska Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak vill lämna Newcastle för Liverpool och i premiärmatchen mot Aston Villa i helgen fanns inte Alexander Isak med i truppen.

Detta efter att svensken gått ut i ”strejk” för att få igenom en flytt och sedan en tid tillbaka tränar han utanför laget.

Att få till en flytt innan fönstret ser dock inte ut bli helt enkelt, för Newcastles krav för att sälja Isak har nu röjts.

Brittiska Daily Mail rapporterar nämligen att Newcastle vill få in två anfallare innan man kan tänka sig att gå med på att släppa Isak.

Det har länge rapporterats om att Yoane Wissa är nära en flytt till Newcastle, men det kommer alltså inte räcka med en värvning av Brentford-anfallaren för att Newcastle ska gå med på att släppa Isak.

Utöver Wissa så har även PSG-anfallaren Gonçalo Ramos nämnts som aktuell för Newcastle den senaste tiden.