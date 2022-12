EKWALL: ''Om hans kropp ger upp – då sitter Blåvitt i jobbigt läge''

JULLÄSNING - EKWALL DEL 4 INFÖR 2023: IFK GÖTEBORG.

FotbollDirekts krönikör betygsätter IFK Göteborgs situation - och han ser ingen ljusning. Ser ett mycket riskfyllt och direkt osunt beroende.

Vi avslutar året med Patrick Ekwall i åtta delar inför kommande 2023, närmast med synen på kommande transferfönster.

I annandagens DEL 4 så får vi Ekwalls syn på IFK Göteborg.

Det handlar om ett Blåvitt som inte har lyft trots krafter som Håkan Mild och Mikael Stahre.

FotbollDirekts krönikör tror problemen kommer att bestå och ser i nuläget inte mycket som talar för annat.

– Än så länge har det inte hänt särskilt för att det ska garantera någonting bättre än 2022, säger Patrick Ekwall.

Det är en hel del som kommer att behöva hända för IFK Göteborg fram till cuppremiären mot Utsikten den 18 februari, samt Gais en vecka senare.

Nyligen försvann Erik Sorga som hamnade i förgrund för ännu ett på många vis misslyckat Blåvitt-år. Men inte nog med det, sådana som Johan Bångsbo och Calle Johansson ser också ut att vara i farozon inför kommande januarifönster.

Frågan är nu hur vi kommer att få se IFK agera? Klart är att man gjorde ett rejält försök med supertalangen Wilmer Odefalk innan han valde Djurgården. Blåvitt visar under alla omständigheter att man vågar tänka större.

Där till finns ju även ett namn som Benjamin Nygren som haft det svårt i Danmark och öppnat för att flytta - men inte heller han verkar tänka på allvar på att vilja hoppa i Milds famn.

Här har vi nu Patrick Ekwalls julspecial med några av viktigaste frågeställningar inför 2023 - och efter AIK, Elfsborg, Malmö FF och Djurgården så väntar nu en dagsrådande bild av Blåvitt.

Sätt plus på IFK Göteborgs:s trupp just nu skala 1-5 med kort motivering.

– Om 2 är godkänd så vill jag nog får det till att det just nu kan betraktas som godkänd, det vill säga en 2:a.

– Det är väl egentligen vad man kan ge en trupp i en klubb som återigen dansade runt platserna 7-10. Än så länge har det inte hänt särskilt för att det ska garantera någonting bättre än 2022.

Vad krävs för köp/ spelartyper under kommande transferfönster?

– Det är väldigt uppenbart att Blåvitt behöver förstärka på forwardssidan. Marcus Berg kan tveklöst göra 15 allsvenska mål, men han behöver dels vara skadefri och dels ha rätt uppbackning.

– Nu kör han rehab och vi vet väl egentligen inte om eller hur länge han håller med en uppoffrande och tuff spelstil.

– Även unge Linus Carlstrand rehabar och Suleiman Abdullah var ingen hit under sin första säsong. Möjligt att det kan bli bättre om han förbättrar sin fysik. Men tydligt att Berg behöver understöd och det måste bara något som är tillräckligt bra för att var given i en startelva.

Vilka namn blir viktigast att försöka behålla?

– Hussein Carnell och Johan Bångsbo kommer att försvinna. Frågan är bara när. Jag tror det är viktigt att IFK orkar behålla dom till (minst) sommarens fönster för att få så mycket betalt som möjligt och få ut tillräckligt mycket av dom på plan. Är det någon spelare som IFK Göteborg inte får tippa så är det väl Marcus Berg. Inte för att jag tror att han är sugen på att dra på andra äventyr, men risken finns att hans kropp ger upp. Och DÅ sitter Blåvitt i ett jobbigt läge.

