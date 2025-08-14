Alexander Isak uppges ha beslutat sig för att aldrig spela för Newcastle igen.

Nu talar klubbens tränare, Eddie Howe, ut om hur den senaste tiden kring anfallaren har varit.

– Jag kan inte förneka att det har varit en stor utmaning, säger han till BBC.

Alexander Isak, 25, är i full konflikt med Newcastle United. Den svenske landslagsanfallaren är portad från lagets träningar och tvingas hålla i gång individuellt, samtidigt som den nordengelska klubben sägs jobba på en ersättare till 25-åringen.

Under tisdagen uppgav ansedda The Athletic att Isak har tagit ett beslut om att aldrig spela för Newcastle igen. Då skrev den trovärdiga reportern David Ornstein att svensken är missnöjd med sin situation och att Isak är fast besluten på att lämna klubben.

Under helgen spelar Newcastle premiär i Premier League då man möter Aston Villa på bortaplan under lördagen. Inför matchen har klubbens tränare, Eddie Howe, uttalat sig om den senaste tidens tumult med stjärn-anfallaren.

– Det har inte varit hälsosamt för oss. Jag kan inte förneka att det har varit en stor utmaning. Alex är för mig en av de bästa anfallarna i världen – om inte den bästa. Att sakna honom i sin trupp lämnar ett stort tomrum, säger Howe till BBC och fortsätter:

– Jag tror att moralen definitivt påverkades tidigt under försäsongen. Det fanns ingenting jag kunde göra för att påverka det. När du har en så bra spelare som inte är en del av din grupp är det svårt för spelarna att helt förstå det och veta vad som händer och hur de ska reagera.

Med eller utan Isak i laget har Howe valt att fokusera på det han kan påverka.

– Med tiden har det blivit en acceptans att det här är laget och att vi måste göra det bästa av situationen. Det har alltid varit min tankegång. Oavsett vilken situation man befinner sig i måste man hitta ett sätt och man kan bara kontrollera det man kan kontrollera. Vi har tagit kliv framåt och jag måste säga att stämningen i gruppen har varit väldigt bra de senaste veckorna.

Matchen mellan Aston Villa och Newcastle har avspark klockan 13.30 på lördag.









