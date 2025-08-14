Wissa ryktas bort – och missar premiären: ”Intresset är tydligt”

Yoane Wissa ryktas bort från Brentford – och kommer inte att spela i helgens Premier League-premiär.

Det konstaterar Brentford-tränaren Keith Andrews.

– Det har varit en väldigt turbulent start, och intresset för Yoane är tydligt, säger Andrews.

Under sommarens transferfönster har Brentford, som slutade på en tiondeplats i Premier League förra säsongen, tappat många viktiga namn.

Förutom det tunga tappet av huvudtränare Thomas Frank till Tottenham har även anfallaren Bryan Mbuemo gått till Manchester United och lagkaptenen Christian Nørgaard gått till Arsenal.

Utöver det ser även en annan offensiv, och viktig, förmåga ut att försvinna. Det handlar om Yoane Wissa som var klubbens näst bästa målskytt förra säsongen – som främst ryktas till Newcastle.

Till helgens ligapremiär kommer Wissa inte att vara en del av Brentfords matchtrupp, med anledning av flytt-ryktena. Det bekräftar klubbens tränare Keith Andrews.

– Jag har bestämt att han inte är med. Det har varit en väldigt turbulent start, och intresset för Yoane är tydligt, säger Andrews under en presskonferens och fortsätter:

– Som huvudtränare skulle jag vilja att Yoane är i klubben och en del av A-laget och truppen. Det är så jag ser det. Men jag förstår hans situation.

Brentfords premiär spelas mot Nottingham Forest på City Ground under söndagen, och har avspark klockan 15.00.



