Nya beskedet till Oppongs aktuelle ersättare 

Abdoulie Tamba är en av Gambias mest spännande landslagstalanger och aktuell som IKF Norrköpings ersättare till Kojo Oppong.

Nu har han, enligt FD:s uppgifter, fått besked om att hans pågående provspel förlängs.

Kojo Peprah Oppong har sålts och IFK Norrköping uppges vara 30 miljoner rikare.

Efter den försäljningen har östgötarna vänt blickarna mot gambianske Abdoulie Tamba, något FD avslöjade för någon månad sedan.

Den 19-årige mittbacken har nu en längre tid provspelat och sportchef Magni Fannberg uppges fortsatt i högsta grad överväga Tamba. Enligt nya uppgifter har testet nyligen förlängts med ytterligare en vecka.

Tamba är en U20 landslagsback och har även tidigare uppmärksammats av internationella storklubben Shakhtar Donetsk.

Tamba beskrivs för FD ha en imponerande fysik och rankas som en av Gambias mest aktade talanger. Denna yngling har som exempelvis spelat alla matcher i AFCON U20.

Tamba tillhör den gambiska klubben Fortune FC och har gjort det sedan 2023.