Sven-Göran Eriksson har inte legat på latsidan sedan han tog över sportchefsjobbet i IF Karlstad Fotboll. Nu står det klart att ettan-klubben plockar in meriterade Johan Bertilsson som senast kommer från Degerfors IF.

Sven-Göran Eriksson tog nyligen över som sportchef i ettan-klubben IF Karlstad Fotboll och redan före årsskiftet hade Svennis gjort sina första värvningar.

Nu står det klart att han och Karlstad plockar in ett tungt namn som det ryktats om ett tag, Detta då Johan Bertilsson, som senaste säsongen tillhörde Degerfors väljer att vända hem till Karlstad.

Utöver Degerfors så har Bertilsson allsvenska meriter från klubbar som Östersunds FK, Kalmar FF, Gefle IF och Örebro SK.

