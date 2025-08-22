Officiellt: VSK värvar Hellisdal



Västerås SK förstärker mittfältet med 19-årige Mattias Hellisdal från färöiska B36 Torshavn.

Hellisdal har skrivit på ett fyraårskontrakt och ansluter mitt i VSK:s jakt på toppen i Superettan.



Västerås SK befinner sig i toppen av tabellen i Superettan och förstärker nu truppen.

Mattias Hellisdal, som tidigare spelat i färöiska B36 Torshavn, blir klubbens senaste värvning och får chansen att visa upp sig på svensk mark.

– Det känns spännande att komma till VSK och jag ser fram emot att bidra i jakten på allsvenskan, säger Hellisdal på klubbens hemsida.

Manager Kalle Karlsson berättar om tankarna bakom värvningen:



– Mattias är en lovande spelare som imponerade på oss direkt. Han är bra på att driva bollen och skapa spel, och vi tror att han kommer utvecklas mycket här. Vi kommer ge honom tid att acklimatisera sig, men det är tydligt att han har stor potential.