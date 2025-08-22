17-årige Sion Oppong, krev på ett seniorkontrakt med Brommapojkarna i vintras.

Nu går han på lån till FC Stockholm i Ettan Norra.



Sion Oppong har inte fått någon speltid i allsvenskan sedan kontraktsskrivningen i vintras. Nu står det klart att den offensiva talangen får möjlighet att utvecklas hos FC Stockholm, som ligger i toppen av tabellen.

– Valet föll på FC eftersom det är ett spännande projekt med många bra spelare och tränare. Jag hoppas kunna bidra med poäng och offensiva kvaliteter, säger Oppong på klubbens hemsida.

FC Stockholms tränare Rikard Norling ser fram emot samarbetet:

– Sion är en ung och ambitiös spelare som visat ödmjukhet och initiativrikedom. Han har fina kvaliteter och vi är övertygade om att han kommer utvecklas till en riktigt skicklig fotbollsspelare.