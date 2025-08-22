Officiellt: Hammarby värvar Sjödahl

Hammarby värvar 19-åriga Hannah Sjödahl från Vittsjö.

F19-landslagskaptenen ansluter på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2029.



Hannah Sjödahl är klar för Hammarby. Kontraktet gäller över säsongen 2029.



Sportchef Arnór Smárason om nyförvärvet:

– Hannah är väldigt trygg och självsäker, både som spelare och person, och har både spännande ledaregenskaper och allsvensk erfarenhet trots sin unga ålder. Precis som med våra andra sommarvärvningar har vi fokuserat på kontinuitet med längre avtal. Hon ser detta som ett spännande projekt som hon vill vara en del av och där hon kan fortsätta växa och utvecklas som spelare och samtidigt kriga om titlar, säger sportchefen Arnór Smárason på klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi var väldigt måna om att få in henne redan nu i sommar så att hon kan komma in i laget under hösten och i hur vi spelar på ett bra sätt. Slutligen vill jag tacka Vittsjö för ett gott samarbete kring övergången i stort

Sjödahl har under säsongen spelat 12 matcher för Vittsjö, varav nio från start.