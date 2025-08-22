Egnér inför Bajen: ”Vet att vi har goda möjligheter att vinna matchen”

Mittfältaren Alice Egnér och hennes Kristanstad DFF ska återigen åka till Stockholm för att ta sin fjärde raka seger på Hammarby IP mot tabelltvåan Hammarby.

Kristianstad vann mot Hammarby hemma i Skåne i våras och kan nu ta andra raka segern i år.

– Det handlar i slutändan oftast om vem som är mest taggad på att ta hem vinsten och den här matchen ska det vara vi, säger Alice Egnér till FotbollDirekt.



Efter en bra höst ligger Kristianstad på en fjärde plats i damallsvenskan och har chans att ta en efterlängtad Champions Leauge plats nästa år.

– Jag tycker vi ska absolut vara nöjda med våra prestationer och att vi har lyckats ändå landa på en fjärdeplats nu inför hösten. Sen är det klart att vi vill fortsätta klättra. Vi vill ta en Champions League-plats och då krävs det liksom att vi, ja men sållar bort de här förlusterna. Så att vi tar alla poäng vi kan ta och behöver ta för att vi ska klättra lite mer i tabellen.

Vad skulle det betyda för klubben och för dig att ta en Champions League-plats?

– Jag tror det skulle betyda otroligt mycket. Det är en enormt stor möjlighet att både göra reklam för klubben och att Kristianstad ska spela Champions League igen. Och såklart ekonomiskt bra för klubben. Men samtidigt för mig som individ då är det ju en sjukt stor möjlighet att möta andra klubbar än vad man vanligtvis möter på en dag till dag-seriematch. Så det skulle vara otroligt kul och stort.

Nästa match i damallsvenskan är mot Hammarby. De senaste åren har ni vunnit borta på Hammarby IP. Hur ska det bli att möta dem igen?

– Ja, vi är såklart skittaggade. Alla är otroligt laddade inför matchen och vi är väldigt redo för att ta oss an att åka upp till Stockholm och att spela på kanalplan. Vi vet att vi har väldigt goda möjligheter att vinna matchen och framförallt med att komma för en vinst på deras hemmaplan ger ju en otrolig confidence boost, säger Egnér och fortsätter:

– Det blir ju en väldigt viktig match för oss tabellmässigt om man säger så. I och med att vi nu har, jag tror det är kanske sju poäng upp till Hammarby. Så sätter det oss i ett väldigt bra läge för att krypa oss närmre. Så det hade varit otroligt kul och bra att vinna. Fördelaktigt för oss att ta hem alla tre poäng tillbaka till Skåne.

Under flera års tid har Kristianstad överlistat Hammarby och vunnit. Alice Egnér tror att mycket handlar om mental inställning och att det är det som har gjort att Kristianstad har vunnit så många gånger mot Hammarby.

– Jag tror att det är väldigt mycket att man förbereder sig mentalt individuellt. Det är otroligt. Man blir lite extra taggad på att spela mot de här topplagen. Då ger det väl den här sista mentala biten som oftast avgör matcherna. Det handlar i slutändan oftast om vem som är mest taggad på att ta hem vinsten och den här matchen ska det vara vi.

På Hammarbys hemmamatcher kan det vara en hel del publik, hur är det att spela mot Hammarby på deras hemmaplan?

– Otroligt kul att spela matcher mot dem då deras publik såklart är störst och högljuddast i damallsvenskan. Så det blir ju nästan en boost för motståndarlagen också när man hör buropen mot en så vill man ju nästan gå in och sätta till tacklingarna ännu hårdare, löpningarna ännu snabbare och det ökar nästan lite viljan också.